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Владивосток7 декабря 2021 5:58

От Партизанского проспекта до Гоголя во Владивостоке движение станет односторонним

Схему изменили по просьбам горожан
Руслан НОВИКОВ
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Карта нового движения. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Карта нового движения. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Организацию движения на проезде от Партизанского проспекта изменят к концу 2021 года. Такую меру пришлось ввести из-за просьб жителей: на участке появятся знаки о сужении дороги, парковки, запрете остановки и стоянки, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.

Заезд на участок с района остановки "Гоголя" станет невозможен. В пресс-службе пояснили, что одностороннее движение будет от проспекта Красного Знамени, 59, до улицы Гоголя и Красного знамени.

- Со стороны Партизанского проспекта и до дома № 59 по проспекту Красного Знамени останется двухстороннее движение. На всем этом проезде также установят новые дорожные знаки, - уточнили специалисты.

Схема уже утверждена документацией, заработает она до конца текущего года.

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