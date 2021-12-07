От Партизанского проспекта до Гоголя во Владивостоке движение станет односторонним

Карта нового движения. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Организацию движения на проезде от Партизанского проспекта изменят к концу 2021 года. Такую меру пришлось ввести из-за просьб жителей: на участке появятся знаки о сужении дороги, парковки, запрете остановки и стоянки, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.

Заезд на участок с района остановки "Гоголя" станет невозможен. В пресс-службе пояснили, что одностороннее движение будет от проспекта Красного Знамени, 59, до улицы Гоголя и Красного знамени.

- Со стороны Партизанского проспекта и до дома № 59 по проспекту Красного Знамени останется двухстороннее движение. На всем этом проезде также установят новые дорожные знаки, - уточнили специалисты.

Схема уже утверждена документацией, заработает она до конца текущего года.

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