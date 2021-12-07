Танки в городе: военная техника удивила жителей Владивостока

Военную технику обнаружили жители Владивостока на Второй речке. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus
Во Владивостоке в районе Второй речки под виадуком жители обнаружили боевые машины. Техника, расположенная прямо в городе, удивила владивостокцев, и они запечатлели ее на камеры.
Как выяснила «Комсомолка», на фотографиях два танка Т-80БВ. Отличительная черта этой боевой машины - газотурбинные двигатели, которые есть у вертолетов.
Неизвестно, откуда и с какой целью привезли технику в город. Возможно ее доставили с полигона.
Владивостокцы поспешили сфотографировать танки. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus
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