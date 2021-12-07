Танки в городе: военная техника удивила жителей Владивостока

Военную технику обнаружили жители Владивостока на Второй речке. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

Во Владивостоке в районе Второй речки под виадуком жители обнаружили боевые машины. Техника, расположенная прямо в городе, удивила владивостокцев, и они запечатлели ее на камеры.

Как выяснила «Комсомолка», на фотографиях два танка Т-80БВ. Отличительная черта этой боевой машины - газотурбинные двигатели, которые есть у вертолетов.

Неизвестно, откуда и с какой целью привезли технику в город. Возможно ее доставили с полигона.

Владивостокцы поспешили сфотографировать танки. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03