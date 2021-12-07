Легче переплыть: в Лесозаводске мост стал озером для водителей из-за снегопада

Фото: принтскрин видео, goldenmost.ru

Из-за прошедшего в Приморье снегопада мост в Лесозаводске стал настоящей водной преграды. Водители, желающие проехать, практически тонут в мини-водоеме из оттаявших осадков. Одна часть города отрезана от другого, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на сетевое издание "Золотой мост".

Как рассказали в издании, жители планируют обращаться к губернатору - горожане не уверены, что муниципалитет справиться с этой проблемой. Видео предоставили очевидцы, добавив, что на горе-мосту произошло уже порядка 5 весьма серьезных ДТП. Иронично вышло: строение для пересечения водоема само стало водоемом.

Не все машины могут преодолеть преграду. Добавим, это действительно довольно опасно: это приведет к коррозии тормозных колодок, двигателя и других автодеталей. Снегопад в Приморье вызвал массовые недовольства: рекордное количество осадков, например, создало заторы движения во Владивостоке. Они затянулись на неделю.

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