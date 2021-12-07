На головном российском супертраулере для Русской Рыбопромышленной Компании успешно проведено кренование

Фото: РРПК

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) успешно провели процедуру опытного кренования БМРТ «Капитан Вдовиченко» – первого судна в серии супертраулеров, которые будут построены в России для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК).

В присутствии представителей Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) и специалистов РРПК из группы наблюдения за строительством судов были проведены замеры осадки судна и углов наклона при крене, созданном перемещением груза по бортам траулера. Это позволяет оценить основные морские характеристики судна, его остойчивость.

«По результатам опыта кренования будут проведены расчеты, которые должны подтвердить соответствие полученных данных проектным значениям, что необходимо для безопасной эксплуатации судна в море, – прокомментировал заместитель руководителя группы наблюдения РРПК Владислав Рощин. – Это последний рубеж перед финальным этапом – ходовыми испытаниями нашего супертраулера».

«В настоящий момент полученные данные находятся у представителей проектанта в обработке, по результатам которой будет составлен протокол кренования и передан на рассмотрение в Регистр, – сказал инженер-инспектор РМРС Кирилл Сапожников. – По предварительным оценкам можно сказать, что фактические характеристики остойчивости близки к проектным».

Всего Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено десять аналогичных судов. Проект строительства траулеров реализуется в рамках государственной программы «инвестиционных квот», нацеленной на обновление отечественного рыбопромыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. Еще один супертраулер, «Владимир Лиманов», построен за рамками программы на верфи Tersan (Турция) и уже введен в эксплуатацию.

Строящиеся для РРПК супертраулеры – самые крупные и технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажеи . Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Супертраулеры Русской Рыбопромышленной Компании смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. Оснащение современным технологическим оборудованием позволит производить на борту высокомаржинальные виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт – сурими. В настоящее время этот востребованный рынком продукт глубокой переработки на судах в России не производится.

Ввод в эксплуатацию новых рыбопромысловых судов и развитие производства филе и сурими минтая позволит компании существенно снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря топливной эффективности формируемый новым флотом РРПК углеродный след является самым низким среди мировых добытчиков минтая.