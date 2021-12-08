Телефонный «террорист» угрожал взорвать ТЦ «Кловер Хаус» в центре Владивостока

Мужчина сообщил в спецслужбы о вымышленном теракте на Семеновской. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сообщения о возможных актах терроризма с завидной регулярностью фиксируют правоохранительные органы Приморья. К счастью, почти все из них не имеют под собой реальных оснований и являются делом рук телефонных хулиганов.

Так в очередной раз житель Владивостока «поднял на уши» городскую полицию, сообщив о встрече с возможным террористом. Мужчина рассказал по телефону, что днем на Семеновской к нему без причины подошел неизвестный в камуфляжном костюме, беседа с которым повергла его в шок.

Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», незнакомец по какой-то причине поведал 27-летнему горожанину о том, что якобы планирует взорвать торговый центр «Кловер Хаус». Затем таинственный гражданин пошел в сторону центра города и скрылся.

Бдительный житель Первомайского района решил на всякий случай сообщить о произошедшем в полицию и предотвратить возможную трагедию. Когда прибывшие по вызову полицейские и кинолог с собакой обследовали торговый центр, то не обнаружили там никаких взрывных устройств.

Вскоре оперативники установили личность звонившего, который был задержан для разбирательства. Уже в полиции мужчина сознался, что все выдумал. Никакого «террориста» он не встречал, а просто хотел проверить «на бдительность» стражей порядка.

В результате неудачной шутки на нарушителя спокойствия был составлен административный протокол и выписан штраф за ложный вызов специализированных служб. Также не исключено, что мужчине придется ответить и по уголовной статье 207 УК РФ, предусматривающей лишение свободы от трех до пяти лет.