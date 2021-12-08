В Приморье 8 декабря небольшая облачность и без осадков

В Приморье сегодня без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье погоду 8 декабря диктует гребень антициклона. В крае будет небольшая облачность, без осадков, гололед на дорогах. Северо-западный и западный умеренный ветер, столбики термометров показывают -3...+9°С.

По информации портала Примпогода, во Владивостоке наблюдается небольшая облачность, гололед, осадки не ожидаются. Умеренный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха +1...+3°С, утром -4...-6°С.

В Уссурийске слабая облачность, без осадков, местами гололедица на дорогах. Умеренный северо-западный, западный, северный ветер, в утреннее время слабый. Температура -1...+1°C, утром столбики термометров показывают часы -17...-19°C.

В Находке без осадков, небольшая облачность. Ветер, как и во Владивостоке, северный, северно-западный умеренный, утром слабые порывы. Температура +3...+5°C, утром -3...-5°C.

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