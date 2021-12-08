За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 455 жителей Приморья

За сутки от ковида скончались шесть человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперативного регионального штаба, в Приморье практически не снижается ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки ковидом заразились еще 455 жителей, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства. Всего зафиксировано 91 697 случаев заражения.

Победили инфекцию 384 жителя края, а всего выздоровели 77 716 приморцев. К сожалению, болезнь за сутки унесла жизни еще шестерых жителей. Всего скончалось от коронавируса 1 439 человек.

Напомним, продолжается массовая кампания по вакцинации. На утро 8 декабря привито 828 318 человек. Стоит отметить, нагрузка на врачей все еще колоссальная: лечение в стационарах проходят порядка 2,3 тысячи жителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03