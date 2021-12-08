Поход в кафе закончился для мужчины в Приморье смертью

Фигуранту грозит срок до девятнадцати лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арсеньеве в Приморье развернулась трагедия, которую, казалось бы, можно было предотвратить. Погиб 26-летний парень - из-за потасовки у кафе, как выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе Следкома Приморья. Расследование завершено.

В апреле 2021 года, по версии следствия, на улице Щербакова случилась драка у кафе - участвовали потерпевший с приятелем и обвиняемый с приятелем. Видимо, планировали 2х2, однако в ходе конфликта мужчину ударил по голове обвиняемый, отчего первый упал и ударился затылком. Через несколько дней парень скончался в больницу от травм.

Фигурант обвиняется по статье части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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