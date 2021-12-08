Ничего себе, как пролетел: во Владивостоке на пешеходе лихач сбил ребенка

Из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне, 7 декабря, камера видеонаблюдения зафиксировала ужасное ДТП - лихач пролетел мимо парковки, и, по сообщению очевидцев, сбил ребенка. Он был на перешоходном переходе. Авария произошла на Борисенко, вблизи парковки супермаркета "Реми".

Видеозапись опубликовали в социальных сетях (dpskontrol_125rus). Сообщается, что водитель двигался на Toytota Prius. Судя по всему, лихач решил просто уехать с места ДТП. Сейчас его разыскивают с помощью соцсетей. При этом в комментариях отмечают, что на кадрах не видно аварии. Другие же подчеркнули, что скорость водителя была неприемлемой:

- Ничего себе, как пролетел, - написал один из жителей.

На момент написания материала видеозапись удалили из общего доступа. Редакция выяснит подробности произошедшего.

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