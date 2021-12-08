Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток8 декабря 2021 4:38

Ничего себе, как пролетел: во Владивостоке на пешеходе лихач сбил ребенка

ДТП с ребенком произошло на Борисенко возле парковки во Владивостоке
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне, 7 декабря, камера видеонаблюдения зафиксировала ужасное ДТП - лихач пролетел мимо парковки, и, по сообщению очевидцев, сбил ребенка. Он был на перешоходном переходе. Авария произошла на Борисенко, вблизи парковки супермаркета "Реми".

Видеозапись опубликовали в социальных сетях (dpskontrol_125rus). Сообщается, что водитель двигался на Toytota Prius. Судя по всему, лихач решил просто уехать с места ДТП. Сейчас его разыскивают с помощью соцсетей. При этом в комментариях отмечают, что на кадрах не видно аварии. Другие же подчеркнули, что скорость водителя была неприемлемой:

- Ничего себе, как пролетел, - написал один из жителей.

На момент написания материала видеозапись удалили из общего доступа. Редакция выяснит подробности произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03