Автомеханик разобрал и продал на запчасти оборудование со служебных машин полиции Приморья

Работник разобрал служебные авто на запчасти. Фото: Олег УКЛАДОВ

В полиции Приморья разгорелся скандал, связанный с хищением деталей кузовов и запчастей со служебных автомобилей УАЗ. Главным подозреваемым в разукомплектации техники стражей порядка стал механик ведомственного гаража отдела хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Приморья по Октябрьскому району.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», предприимчивый автомеханик устроился на работу еще два года назад и сначала не вызывал никаких нареканий у руководства. В его обязанности входил ремонт и обслуживание служебных автомобилей полиции в спецгараже сервисного обеспечения МВД в Октябрьском районе Приморья.

Однако позже уже были установлены факты хищений кузовных деталей и запчастей с двух служебных автомобилей УАЗ. К расследованию преступления приступили сотрудники отдела собственной безопасности полиции, которые вскоре задержали главного подозреваемого.

Во время разбирательства 45-летний механик полностью признал свою вину и рассказал, как похищал запчасти. Мужчина пояснил, что осенью минувшего года в гараже филиала Центра хозяйственного и сервисного оборудования МВД по ПК по Октябрьскому району он демонтировал кузовные детали, а также часть навесного оборудования с двух служебных авто.

По его словам, похищенное он затем передавал своим знакомым, которые в качестве услуги помогали ему ремонтировать другие машины полиции. Задержанный автомеханик сообщил сотрудникам собственной безопасности данные своих подельников, а оперативники приступили к проверке полученной информации.

Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность за хищение государственного имущества с использованием своего служебного положения по ст. 160 УК РФ. В случае возбуждения уголовного дела за содеянное механику может лишиться свободы на полгода.

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