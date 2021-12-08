Минобороны до 2025 года восстановит для приморских нахимовцев заброшенный детский лагерь «Сокол» под Владивостоком

У нахимовцев Владивостока появится свой лагерь для летнего отдыха. Фото: филиал НВМУ (Владивостокское президентское кадетское училище)

Минобороны планирует в ближайшие три года восстановить бывший пионерлагерь ТОФ «Сокол» под Владивостоком. Его будут использовать для отдыха воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища (филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» Минобороны России).

Об этом стало известно из ответа военного ведомства на запрос городской активистки Марины Разумовой о принадлежности земельного участка, где раньше размещался пионерлагерь «Сокол». Из него следует, что территория бывшего пионерлагеря отдана военным в бессрочное пользование еще в 2011 году.

– В границах вышеуказанного земельного участка спланированы мероприятия по реконструкции лагеря отдыха «Сокол» для филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» Минобороны России (Владивостокское президентское кадетское училище), – уточняется в ответе Минобороны.

Планы по восстановлению «Сокола» подтвердили и в самом президентском кадетском училище.

– Планом перспективного развития филиала НВМУ(Владивостокское президентское кадетское училище) предусмотрено строительство летнего лагеря со шлюпочной базой с 2022-го по 2025 год, – сообщили в руководстве училища.

«Комсомольская правда – Владивосток» отмечает, что большинство пионерлагерей в пригороде Владивостока, которые в советское время были гордостью города, после перестройки были приватизированы, перепрофилированы под бизнес или застроены коттеджами, а еще часть оказались заброшены и находятся в запустении. Среди них и бывший пионерский лагерь «Сокол» в районе станции Океанская, в советское время находившийся под патронажем морской авиации Тихоокеанского флота.

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