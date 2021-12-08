Брала ФСБ: в Приморье на территории лесничества задержали банду черных лесорубов

Группировка занималась незаконной добычей древесины. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стражи порядка задержали группу ранее судимых жителей Дальнегорского района во время рейда на территории Тайгинского лесничества. Операцию проводили сотрудники ФСБ совместно с полицейскими.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», сотрудники спецслужбы установили, что в тайге на охраняемой территории лесничества местные жители занимаются незаконной вырубкой пород хвойных деревьев для дальнейшей продажи. Информацию о деятельности преступной группы также передали в полицию.

Вскоре удалось задержать всех участников незаконного промысла. Стражи порядка доставили в отделение полиции пятерых лесорубов, которые полностью признали свою вину и указали места вырубки, где оперативники обнаружили десятки пней краснокнижных деревьев хвойных пород.

Примечательно, что ранее все задержанные уже были судимы за угоны, кражи, сбыт краденного имущества, оборот наркотиков и другие преступления. По предварительной информации стражей порядка, спиленные деревья рецидивисты реализовывали в Китай.

Сейчас по факту незаконной рубки деревьев на территории лесничества с причинением особо крупного ущерба возбуждено уголовное дело по ст. 260 ч. 3 УК РФ. Всем подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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