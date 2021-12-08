Терминал по перевалке зерна создаст в центре Владивостока FESCO в 2024 году

Переваливать зерно в Золотом роге начнут в 2024 году Фото: Наталья ГАБОВСКАЯ

Владеющая Владивостокским морским торговым портом транспортная группа FESCO собирается в 2024 году создать в бухте Золотой Рог специализированный терминал по перевалке зерновых грузов в страны АТР. Он разместится на базе АО «Порт Гайдамак», который компания купила у прежних владельцев.

- Расширение терминальной сети — один из ключевых приоритетов стратегии развития FESCO. На базе объединенного терминала «ФЕМСТА» и «Порта Гайдамак» мы создаем современные мощности для перевалки зерна с помощью элеваторов, так как видим растущий спрос и со стороны наших партнеров из Азии, и со стороны российских сельхозпроизводителей. Это будет принципиально новая услуга в Приморском крае, которую мы планируем реализовать в дополнение к перевалке генеральных грузов на терминале, — прокомментировал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

«Порт Гайдамак» оказывает стивидорные и терминальные услуги, имеет примыкание к сети РЖД. Общая площадь составляет около 21 тысячи квадратных метров. Грузооборот в 2020 году составил 200 тысяч тонн, выручка — 60 миллионов рублей, чистая прибыль 4,4 миллиона рублей.