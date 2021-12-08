В Приморье на 12% выросло количество зараженных коронавирусом детей

В Приморье ковидные "качели" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация в Приморье охарактеризована как "качели": ежедневная заболеваемость то повышается, то снижается. Однако, по данным оперштаба, темп заболеваемости не снижается. На 12% увеличилось число заболевших коронавирусом. В основном, вирус маскирует себя под ОРВИ.

Это "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в пресс-службе правительства региона. Сложной остается обстановка и в отраслях народного хозяйства Приморья.

- На 35% возросло число случаев заражения коронавирусом у работников ЖКХ, в два раза — у людей, занятых в сфере транспорта. Снижение заболеваемости на 22% зафиксировано у офисных сотрудников, - сообщила главный санитарный врач края Татьяна Детковская.

За минувшие сутки, напомним, заболели 455 жителей края.

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