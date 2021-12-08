Еще один жилой дом снесут во Владивостоке ради строительства театрально-музейного комплекса

Будущий музейно-театральный освобождают от неприглядного соседства. Фото: Андрей Михайлов

Во Владивостоке снесут еще один дом, который мешает строительству музейно-театрального комплекса на сопке Орлиная. Под снос пойдет четырехквартирный жилой дом по ул. Аксаковской, 13, построенный в 1948 году.

Согласно постановлению городской администрации, дом признан аварийным и подлежащим сносу, а участок под ним – подлежащим изъятию в собственность города для «муниципальных нужд».

Это уже второй дом на Аксаковской, который решено снести в интересах строительства музейно-театрального центра, который во Владивостоке строит Фонд «Национальное культурное наследие» на федеральные деньги – первым под снос по аналогичной схеме был определен дом по ул. Аксаковская, 7.

Ранее застройщик уже обращался в мэрию Владивостока с просьбой снести ряд мешающих стройке сооружений – помимо домов №7 и 13 в списке неугодных значатся дома №№ 5, 9 и 11. Старые дома мешают вести стройку и не вписываются в концепцию планируемого к возведению современного комплекса.

От «КП-Владивосток» напомним, что во Владивостоке создается один из четырех федеральных театрально-музейных комплексов. Его планируется возвести на сопке Орлиная на месте, где раньше находились ныне снесенные старые здания ДВГТУ.

О стройке заявили еще в 2018 году, однако с тех пор проект и облик комплекса неоднократно менялся. Чехарда с проектами начиналась так: в 2018 году, после того, как на Орлиной сопке снесли корпуса бывшего ДВГТУ и расчистили площадку, конкурс выиграла архитектурная группа Asymptote Architecture под руководством американца Хани Рашида. Многие жители города тогда сравнили его проект с «вентилем» из-за причудливой брутальной формы.

Спустя год дизайнерское решение пересмотрели, отдав разработку концепции будущего центра притяжения туристов и горожан архитектурной мастерской SPEECH, который руководит Сергей Чобан. Именно его макет с двумя фуникулерами презентовали на ВЭФ-2019. Однако спустя некоторое время после форума первоначальную идею снова вернули, без объяснения причин.

Про комплекс на Орлиной сопке снова вспомнили на Восточном экономическом форуме-2021, где был представлен совершенно новый, не похожий на предшественников проект. На этот раз постаралась норвежская фирма Snøhetta, известная во всем мире своими масштабными и впечатляющими работами.

По планам, комплекс на Аксаковской представит из себя архитектурный ансамбль из трех зданий. Это музейный, образовательный и концертный центры. Согласно проекту, здесь размесятся филиалы крупнейших музеев страны. Для строительства ранее был специально создан фонд «Национальное культурное наследие».

Генподрядчиком на Орлиной, как и на Русском острове, где возводят культурно-образовательный центр, выступает известная российская строительная компания «Стройтрансгаз». Она заключила на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве в реализации проекта музейного и театрально-образовательного комплекса с ООО «КитайСтрой» – российское представительство ведущей строительной компании Поднебесной. Договор подписали генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев и генеральный директор ООО «КитайСтрой» Лу Хао.