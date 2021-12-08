Молодежь покоряет Владивосток своими проектами

Фото: Администрация Владивостока

Владивосток оживает, когда в городе проходят разнообразные мероприятия. За этот год прошло довольно много молодежных событий. Как отметили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии, самыми значимыми проектами стали те, что в 2021 победили в конкурсе «Молодежная инициатива». Туда послали 41 проект, но гранты по 60 тысяч рублей получили пять лучших идей.

Среди победителей проектов оказались «Академия мастерства – город радости и красоты КТИС» Дмитрия Грибина, «Благотворительная раздача одежды для нуждающихся» Александры Гриценко, «Сутки до дедлайна» Софии Коваленко, «Переход Мандельштама» на остановке «Молодежная» Михаила Петрова, «Международный чемпионат по спикдубингу во Владивостоке» Дмитрия Якинто.

Инициаторы отлично справились с заявленными задачами и понравились жителям приморской столицы: в рамках проекта «Академия мастерства – город радости и красоты КТИС» проводились мастер-классы по поварскому и кондитерскому делу, парикмахерскому искусству и азам сервировки; «Сутки до дедлайна» – это интенсив для художников Владивостока, которые на протяжении одного дня создавали работы с символами Владивостока.

В августе прошел масштабный городской фестиваль граффити. Молодые художники расписали подпорные стены в районе остановок «Прапорщика Комарова», «Молодежная», «Картинная галерея», «Цирк», «Магнитогорская». А для ребят, которые уже умеют рисовать, но ни разу не пробовали делать это баллончиками, подготовили и успешно провели целых два мастер-класса.

С 25 по 27 сентября в скейт-парке на набережной Спортивной гавани можно было увидеть мастерское исполнение трюков на велосипедах, скейтах и самокатах. На VI экстрим-фестиваль «Мосты» приехало почти 200 спортсменов со всей России.

Понравилась владивостокцам и школа стендапа, во время которой участники послушали лекции по основам комедийного жанра, поработали с опытными комиками и даже представили свое творчество на гала-концерте.

Прокачать свой навык любительской видеосъемки жители дальневосточной столицы смогли во время школы «Владивосток-Alive2021». Три команды по десять человек получили начальные знания о процессах создания кино, съемках, монтаже, построении кадра и многом другом. Итогом киношколы стало создание трех игровых короткометражных фильмов на социальные темы. Главная локация фильмов – Владивосток.

В Санкт-Петербурге был организован фестиваль уличной культуры «Уличная классика», там была и молодежная делегация от Владивостока. «Уличная классика» – это комплексная программа по развитию уличной культуры и спорта, а также обмену опытом между региональными лидерами в экстремальных видах спорта. Приморцы успешно выступили в соревнованиях по сноуборду, скейтборду, BMX.

Команда КВН «Красный лис» приняла участие в спецпроекте КВН «Кубок мэра Москвы» и одержала победу, благодаря чему ребят пригласили в Высшую лигу КВН 2022 года.

В уходящем году реализовано и множество других проектов, в том числе, школа волонтеров, образовательные и профилактические мероприятия Молодежного ресурсного центра, и это далеко не все.