Подготовиться к празднику за один заход: в «Галамарте» скидка -30% на новогодние товары

Фото: Галамарт

Декабрь – самый хлопотный и суетливый месяц. Пока все магазины обежишь, чтобы подготовиться к празднику, уже не до отмечаний: усталость сказывается. Но все может быть намного проще: ограничьтесь всего одним походом в ближайший народный магазин «Галамарт» – и, считайте, вы к празднику готовы! Тем более что с 1 по 9 декабря здесь действует скидка -30% на новогодние товары.

Для Нового года здесь есть все: гирлянды, украшения, карнавальные аксессуары, сувениры и многое-многое другое. А с такой акцией вполне можно позволить себе увлечься и купить немного больше, чем собирались. Бюджет от этого никак не пострадает.

Электрогирляндой можно украсить и елку, и всю квартиру, и дачный участок, если собираетесь встречать праздник за городом. Пожалуй, именно гирлянде под силу мгновенно создать нужную атмосферу: такая волшебная сила этих огоньков. Можно выбрать модели с насадками – новогодними фигурками, шарами и колбочками.

Для украшения интерьера – бусы и мишура, блестящие шары, уютные деревянные фигурки в экостиле (хит сезона!), декоративные ветки, рождественские венки и многое-многое другое.

Фото: Галамарт

Намечается веселая вечеринка? Берите побольше хлопушек, конфетти и не забудьте про парики, очки, ободки и другие карнавальные аксессуары. Очень эффектно смотрятся световые палочки, и фото с ними получатся действительно волшебные. Если вам предстоит детский концерт или утренник, захватите с собой парочку: эти игрушки вызывают бурю эмоций у малышей.

А настроиться на Новый год заранее помогут свечи, декоративные светильники с мягким светом и аромадиффузоры с ароматом красных ягод и корицы. Со скидкой -30% советуем взять таких вещей чуть больше, чем хотели изначально: отлично подойдут в качестве сувениров для близких.

*Акция действует с 1 по 9 декабря в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте www.galamart.ru и по телефону 8 800 25 000 25.

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