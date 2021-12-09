Аэропорт Владивостока расследует столкновение самолета с техникой

Инцидент произошел с ИЛ-76 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СМИ утекла информация о ЧП в Международном аэропорту Владивосток (МАВ). Авиасудно столкнулось со снегоуборочной техникой 7 декабря - в пресс-службе АО "МАВ" сообщили "КП-Владивосток", что расследование продолжается.

Инцидент произошел вечером. В 19:05 снеугоборочная машина двигалась по северной части военного перрона и столкнулась с ИЛ-76.

- Есть небольшие повреждения у воздушного судна, у аэродромной машины – повреждена кабина. Пострадавших нет. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе.

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