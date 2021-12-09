Кто виноват? Во Владивостоке мужчина притер автомобиль, но приморцы обвинили владельца

Водитель притер авто, вышел, осмотрелся и скрылся. Фото: dpskontrol125rus

Приморцы в Сети активно обсуждают нетривиальное ДТП во Владивостоке: водитель притер автомобиль Toyota Surf на одной из узких улочек города. Он озадаченно вышел из машины, осмотрел место "преступления" и скрылся. Автор опубликовал ряд видеороликов в социальные сети с просьбой найти виновника: но обвинили его самого.

Поступком автомобилиста, скрывшегося с места ДТП, конечно, заинтересуются органы. Приморцы при этом разделились в комментариях на несколько лагерей. Одни обвинили водителя в том, что такая парковка достойна премии худшей. Другие вообще обвиняют администрацию Владивостока и управляйки; еще одна группа (к слову, самая малочисленная) утверждает, что виновник совершенно не умеет водить.

"Я там на КАМАЗе проеду"; "Человек встал, преградив колею, ситуация неприятный, но дешевый урок"; "Места было достаточно, чтобы не зацепить", - пишут приморцы.

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