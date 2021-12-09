День рождение по-китайски: один иностранец тяжело ранен, второго ищут в Приморье

Пострадавшему понадобилась срочная помощь медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории бывшего мясокомбината в Дальнереченске произошел конфликт рабочих из Китая, закончившийся вызовом полиции и скорой. Во время празднования дня рождения мужчины повздорили и не нашли ничего умнее, как решать разногласия с помощью ножа.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», в городскую больницу Дальнереченска доставили 48-летнего гражданина КНР с тяжелыми ножевыми ранениями. Мужчина был срочно прооперирован, а полицейские установили обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что вечером в административном здании на территории бывшего мясокомбината иностранцы праздновали день рождения. Во время застолья между рабочими произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из них схватил нож и нанес им несколько ударов своему противнику, после чего убежал.

Примечательно, что во время проверки полицейские установили, что по документам раненый иностранец еще в 2017 году покинул территорию Приморья и больше нигде не вставал на учет.

Так как у гражданина КНР был диагностирован тяжкий вред здоровью, то по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Подозреваемому в преступлении грозит до 8 лет лишения свободы. Пострадавшего же после лечения депортируют на родину.

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