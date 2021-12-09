В Уссурийске двое мужчин убили человека в подсобке кафе с помощью веревки и топора

Один мужчина душил собутыльника, другой - забил топором Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уголовном деле нашумевшего в Уссурийске преступления поставлена точка - виновники жестокого убийства в кафе "Минутка" осуждены Приморским краевым судом. Приговор вступил в силу по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство, совершенное группой лиц, сообщили "КП-Владивосток" в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что преступление совершено летом 2020 года. В подсобке кафе в Уссурийске фигуранты напились с пострадавшим - в пьяном угаре возник конфликт. Ссора всколыхнулась и переросла в драку. Полетели угрозы. Внезапно один из мужчин (ранее судимый) накинул веревку на потерпевшего, придавил к полу и начал душить. Второй же решился помочь: он взял топор и несколько раз нанес им удары в голову, раскроив череп.

Тело умершего бесцеремонно сожгли в куче строительного мусора.

- Суд, признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, назначил одному из них наказание в виде 15 лет лишения свободы, второму подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях особого и строгого режимов, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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