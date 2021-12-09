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Владивосток9 декабря 2021 3:57

Во Владивостоке люди жалуются на водителя автобуса, который не довозит их до конечной

Пассажиры вынуждены идти пешком от «Зари» до «Чкалова»
Анастасия АЛЯМКИНА
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Во Владивостоке автобус не высаживает пассажиров на нужной остановке. Фото: instagram.com/ dpscontrol__125rus

Во Владивостоке автобус не высаживает пассажиров на нужной остановке. Фото: instagram.com/ dpscontrol__125rus

Проживающие в дальневосточной столице жалуются на автобус, который не довозит пассажиров до Чкалова. По мнению некоторых, водитель боится заворачивать к остановке из-за гололеда и сугробов, которые лежат на пятаке.

Жительница Владивостока рассказала в социальных сетях об автобусе №59, который едет от «Маяка» до «Чкалова». По ее словам, водитель высаживает людей не на конечной остановке, а на «Заре», и такое происходит не первый раз.

- У него нет никакой таблички о том, что до Чкалова он не едет. Просто уже на «Заре» сообщает эту «радостную новость». Уже третий раз попадаю именно на него, люди возмущаются, - пишет девушка.

Можно было бы предположить, что водитель опасается заезжать на Чкалова из-за гололеда, о чем также пишут люди в комментариях: «Боится, скользко». Но девушка утверждает, что дорога полностью растаяла, а другие водители без проблем разворачиваются на пятаке несмотря на горы снега.

- Я еще молодая, но много пенсионеров, мамочек с детьми. Им тяжело ходить через сопку по дворам в которых ноги сломать можно. А водитель орет и ничем не объясняет свои действия. Для чего тогда выходить на этот маршрут, когда не можешь оказать полную услугу? - возмущается жительница Владивостока.

В администрации города отметили, что жалобу на данный автобус можно направить в управление транспорта.

- Необходимо указать номер маршрута, время нарушения и госномер автобуса - для того, чтобы можно было провести проверку, - сообщили в мэрии.

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