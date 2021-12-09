Криминальные ячейки АУЕ разгромили в приморской колонии и СИЗО Владивостока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники различных силовых ведомств провели масштабную операцию по пресечению экстремистской деятельности, развернутую приверженцами «воровской идеи» в ИК-7 в поселке Волчанец и СИЗО-1 Владивостока. Пропагандирующие идеи запрещенного в России движения АУЕ («арестантское уголовное единство») вымогали у других осужденных деньги, заставляя их участвовать в азартных играх и заниматься телефонным мошенничеством. помимо этого необходимо было вкладываться в так называемый общак.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской организации). Противозаконную деятельность группы заключенных в ноябре и декабре минувшего года пресекли сотрудники ГУФСИН, ФСБ и Следственного комитета.

По версии следствия, члены АУЕ мешали сотрудникам ФСИН исполнять свои служебные обязанности, оказывали им сопротивление, а также провоцировали других осужденных и обвиняемых на противоправные действия. После задержания всех участников экстремистской организации вывезли в другие исправительные учреждения Приморья.

Информация о подавлении приверженцев тюремной субкультуры АУЕ привлекла внимание и различных независимых изданий, которые сообщили о возможном применении силы к осужденным во время задержания. По их версии, телесные повреждения получили более 150 человек. Один человек позже скончался. Причиной гибели осужденного стал сердечный приступ.

Отметим, что Верховный суд РФ в августе 2020 года признал движение АУЕ экстремистским, поэтому его деятельность запрещена в стране.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Проводятся следственные действия, призванные установить все обстоятельства произошедшего.

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