Лаборатория молодежных гастро-стартапов запустила конкурс гастрономических проектов и идей на Дальнем Востоке

Фото: предоставлено командой Pacific Russia Food

Лаборатория молодежных гастро-стартапов Pacific Russia Food Lab запустила конкурс перспективных гастрономических проектов и идей на Дальнем Востоке. Подать онлайн-заявку можно до конца января 2022 года. Лучшие из лучших получат поддержку от менторов отрасли, возможность тест-драйва своего стартапа на фуд-кортах и ярмарках и шанс привлечь софинансирование от инвесторов. Участие бесплатное.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 18 до 35 лет с идеями своего бизнеса в области уличной еды, производства локальных продуктов и гастрономических развлечений, которые они мечтают воплотить в жизнь, а также владельцы работающих стартапов, которым нужна помощь в развитии. География – тихоокеанские регионы Дальнего Востока: Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Сахалинская, Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ.

– Команда Pacific Russia Food (НКО «Тихоокеанский туристический союз»), которая развивает Школу дальневосточной кухни и организует гастрономические фестивали корюшки, мидий и тайги, открыла Лабораторию молодежных гастро-стартапов, чтобы на Дальнем Востоке появились новые вкусные проекты, созданные людьми, которые так же, как и мы, фанатеют от дальневосточной гастрономической культуры. При этом в Лаборатории нет жесткой привязки исключительно к дальневосточной кухне: мы говорим о локальной еде в самых разнообразных ее проявлениях. Главное для нас – это местные люди и местный продукт. Если у вас есть идеи локального фастфуда от фудтраков до булочных, производства переработанных местных продуктов и гастросувениров, гастрономических развлечений от гастростудий до гастротуров, тогда добро пожаловать в Лабораторию. Наша цель – поддержать молодых гастроэнтузиастов преодолеть страхи и воплотить свои идеи в жизнь. Дальнему Востоку очень нужны новые проекты вкусной, доступной и современной еды, – рассказала автор идеи проекта «Лаборатория молодежных гастро-стартапов» Татьяна Заречнева.

Фото: предоставлено командой Pacific Russia Food

Чтобы присоединиться к проекту и принять участие в конкурсе гастро-стартапов, нужно успеть подать онлайн-заявку на сайте Лаборатории стартап.двкухня.рф до 31 января 2022 года.

Оценивать заявки будут менторы гастрономической отрасли из разных регионов нашей страны: успешные предприниматели от гастрономии, шеф-повара, организаторы гастрономических фестивалей. В их числе – основатель семьи грузинских ресторанов «Супра» Илья Сухих (Владивосток), основатель сети ресторанов Tokyo Алена Ницора (Владивосток), основатель эклерной «Вспышка» Наталья Сорокина (Владивосток), основатель сети автокофеен Coffee Machine Дмитрий Лутченко (Приморский край), бренд-шеф ресторана «Русский» Максим Прокопьев (Владивосток), основатель платформы «Местная Еда» Анастасия Колесникова (Москва), организатор гастрономических форумов и фестивалей Kaliningrad Street Food Александр Исаев (Калининград).

Они отберут десять финалистов, которые представят свои идеи в марте 2022 года на битве гастро-стартапов во Владивостоке. По итогам очного этапа жюри выберет 3-5 победителей, которые смогут доработать свой проект вместе с менторами, чтобы в мае 2022 получить бесплатное торговое место на фудкорте для тест-драйва своего стартапа в реальных условиях и возможность для презентации на питч-сессии потенциальным инвесторам во время городского праздника «МидияСаммит» во Владивостоке.

– Организаторы молодцы, что взялись за такой перспективный проект выращивания новых гастрономических бизнесов. Считаю цель проекта по профориентации и трудоустройству молодежи на основе гастрономической культуры Дальнего Востока важной и выполнимой. А моя миссия по жизни – делиться с молодежью своими знаниями и опытом, – прокомментировал свое участие в проекте в качестве ментора Илья Сухих.

Проект «Лаборатория молодежных гастро-стартапов» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: Александр ХИТРОВ

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