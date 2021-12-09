АСРФ опубликовала расчет потребности рыбной отрасли в новом рыболовном флоте

Фото: Русская Рыбопромышленная компания

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота опубликовала оценку потребности российского рыболовства в новых промысловых судах с учетом необходимого обновления флота отрасли по возрасту.

Как сказано в отчете, добыча достигнутого объема уловов около пяти миллионов тонн может быть обеспечена примерно 300 судами различной производственной мощности. Экспертные расчеты выполнены на основе данных об общих допустимых уловах основных промысловых объектов водных биоресурсов и промысловой/перерабатывающей мощности судов различных типов. Учтены особенности добычи и районов промысла.

Для добычи в Дальневосточном бассейне минтая и сельди понадобится 35 крупнотоннажных судов (25 единиц длиной более 100 метров и десять единиц более 80 метров). Суда таких размеров оптимальны для обеспечения освоения ресурсов, размещения перерабатывающих безотходных фабрик полного цикла, складских помещений и иного судового оборудования. В крабовом сегменте добычи требуется 63 среднетоннажных судна (43 длиной от 45 метров и 20 от 25-40 метров). Эти размеры судов достаточны для размещения необходимых орудий лова, систем сохранности живой продукции, а также разделки и выпуска варено-мороженной крабовой продукции, ее складирования и хранения. Добыча иных квотируемых видов водных биоресурсов может быть обеспечена 30 среднетоннажными промысловыми судами.

Для добычи (вылова) в Северном бассейне трески и пикши с их переработкой на борту требуется десять крупных судов свыше 80 метров и 15 среднетоннажных судов до 70 метров. Имеющийся запас крабов может быть освоен 13 среднетоннажными судами длиной от 45 до 70 метров.

Также рассчитана потребность в новом флоте и для иных морских районов добычи, включая зоны других государств и районы открытого океана под управлением международных конвенций в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Потребуется 13 судов свыше 100 метров, десять судов длиной более 80 метров и семь среднетоннажных судов. Такой состав флота позволит добывать выделяемые нашей стране в Атлантике путассу, сельдь, скумбрию, сардину, а также криль и тунцов.

Обновление почти всего действующего флота позволит не только сократить затраты и добывать имеющиеся запасы значительно меньшим числом судов. Будет увеличена экономическая отдача с тонны добытой рыбы до двух раз. Новый флот обеспечит безопасность, современные условия труда и жизни для экипажей в море, защиту национальных морских интересов.

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