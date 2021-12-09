Администрация Владивостока: дороги более 130 улиц отремонтированы

Фото: администрация Владивостока

В этом году во Владивостоке комплексно обновили 30 улиц (установили новые леер, знаки и тротуары), еще более чем на сотне улиц провели восстановительный ремонт. В пресс-службе мэрии редакции «Комсомольская правда – Владивосток» рассказали, где теперь новые сети ливневок, лестницы и обновленные пешеходные зоны.

Новые дороги

Семь улиц в этом году вошли в нацпроект «Безопасные качественные дороги». В два слоя уложен новый асфальт на проезжей части (с обновленной разметкой и знаками), отремонтированы и благоустроены пешеходные зоны. Речь идет об улицах: Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской); Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока); Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова); Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой); Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской); Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута); Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой).

Фото: администрация Владивостока

Участки дорог по нескольким десяткам адресов отремонтированы за счет городского бюджета, субсидий властей Приморья и Минвостокразвития. Это улицы:

Батарейная (от Пограничной до Западной);

Борисенко (от Борисенко, 104 до пересечения с Феодосийской);

Калинина;

Красного Знамени (от дома №114 до №125, от №114 стр.4 до пересечения с Шилкинской);

Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55);

Набережная, 20;

Садгородская;

Свердлова (от остановки общественного транспорта станция «Садгород» до остановки до остановки «Свердлова»);

Семеновсская (от Алеутской до Океанского проспекта и от Пограничной до Алеутской;

Снеговая (обустройство съездов);

Тобольская;

Черемуховая;

Четвертая, Пятая;

Подъезд к океанариуму на острове Русском и многие другие улицы.

Лестницы и объекты защиты от оползней

Не оставили без внимания лестницы и подпорные стены города. Появилось порядка 40 новых лестниц – жильцы теперь могут легко дойти до остановок и соцобъектов.

Фото: администрация Владивостока

- Новые лестницы появились на Адмирала Горшкова, 53, Героев Тихоокеанцев, 26, Океанском проспекте, 98, Крыгина, 28, Тигровой, 26, Хабаровской, 19, Луговой, 65, Адмирала Кузнецова, 88, Ладыгина, 2 и 4, Кипарисовой, 6, Чкалова, 15, Аллилуева, 10, проспекте Красного Знамени, 23, 102, 107 и 116, Нейбута, 27, Громова, 12, Анны Щетининой, 39, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 17 и по другим адресам. Сейчас в работе лестница на Нейбута, 12, - сообщили специалисты.

Отремонтированы подпорные стены на Олега Кошевого, Окатовой, 17, Зои Космодемьянской, 7, пр. Красного Знамени, 45, Ладыгина, 17-19а (самая объемная работа – порядка 550 метров с высотой до 4,8 метра), Партизанским проспектом и Светланской.

Для пешеходов

Городские службы успешно справились с благоустройством пешеходных зон. Для жителей появились новые павильоны для ожидания автобуса, отремонтированы существующие. Теплые павильоны появились на остановках «Луговая», «Надибаидзе», «Радиоприбор», «Олега Кошевого», «Бурачка», «Окатовая», «Восточная верфь», «Катерная», «Большой Улисс».

Список отреставрированных пешеходных зон тоже солидный: в него вошли порядка 20 адресов.

- В этом списке тротуары на Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», Борисенко, 98, Сахалинская, 38, Гульбиновича, 24, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», от дома № 37 до дома № 75, стр. 4 по Океанскому проспекту, на Аллилуева, 5, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 58в, Аллилуева, 10, Карской, Кирова, 25 – 27, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), от Пограничной, 7, стр. 4 до Пологой, 22, Алеутской, 45а, Леонова, 54, Саратовской, 6, 8, 10, Партизанском проспекте, 9, от дома № 55а до дома № 51, стр. 2 на Некрасовской, от дома № 71б до № 85в на Луговой, - рассказали в пресс-службе, добавив, что вместе с ремонтом появились дорожные знаки, светофоры, газоны и цветники.

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