Вооруженные лопатой, газовым баллончиком и шампуром налетчики нагрянули в коттедж приморского бизнесмена

Одного из нападавших удалось ранить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развернувшиеся ночью в селе под Уссурийском события напоминают сцены из настоящих боевиков. Вооруженные лопатой, газовым баллончиком и шампуром преступники ворвались в коттедж местного бизнесмена в надежде разбогатеть, но хозяин дома решил не сдаваться без боя.

Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», поздно ночью двое мужчин в медицинских масках ворвались в коттедж, выбив входную дверь. На шум из своей комнаты вышел 45-летний хозяин жилища.

В этот момент один из нападавших распылил в его сторону газовый баллончик, а второй стал наносить мужчине удары принесенной с собой лопатой. Однако бизнесмен оказался не из робкого десятка и дал отпор незваным гостям.

Во время завязавшейся драки отважный мужчина схватил кухонный нож и стал отбиваться. Не ожидавшие такого поворота событий преступники оторопели и попытались убежать. Однако владелец жилища бросился в погоню, настиг одного из нападавших и ранил.

Пострадавший все же сумел скрыться, а бизнесмен обратился за помощью к вышедшим на шум соседям и попросил вызвать полицию. Оперативники обнаружили недалеко от места преступления две медицинские маски, лопату, шампур и следы шин авто, на котором скрылись злоумышленники. Вскоре было установлено, что налетчики покинули село на темной машине марки Nissan Cube.

Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и начали поиск подозреваемых в преступлении. По факту разбойного нападения, совершенного вооруженной группой лиц возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ. Нападавшим теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

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