Полпред ДФО пригрозил губернаторам контролем президента из-за низких темпов вакцинации

Трутнев в своем кабинете, из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние три недели на Дальнем Востоке число ежедневной заболеваемости Covid-19 впервые снизилось (2 267 больных за минувшие сутки). Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сказал, что можно судить о снижении темпа заболеваемости в макрорегионе. При этом Трутнев напомнил о низких темпах вакцинации - а также о том, что этот вопрос стоит на контроле президента.

Это "Комсомольская правда - Владивосток" узнала в пресс-службе аппарата полпреда. Как заявили в ведомстве, Трутнев отметил и снижение смертности населения:

- В целом можно говорить о некотором сокращении темпов роста заболеваемости. За прошедшие сутки выявлено 2 267 больных. Это самое минимальное значение за последние три недели. Снижается смертность населения. Вместе с тем загруженность коечного фонда достаточно высокая, превышает 80%, - цитирует пресс-служба полпреда.

Полный курс вакцинации при этом прошли только 59,1% жителей Дальнего Востока - в Приморье так вообще всего 52,6% жителей вакцинировано. Нужно, к слову, привить больше 80% жителей ДФО.

- Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента, - пригрозил Трутнев.

Напомним, в конце ноября полпред проверил соблюдение антиковидных мер и остался недоволен.

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