Масштабный вывоз снега планируют грядущей ночью во Владивостоке на двух десятках улиц

Снег убирают и вывозят уже больше недели Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке продолжается активная борьба с последствиями циклона. Городские службы продолжат вывоз мусора грядущей ночью, вновь привлекут дополнительные силы подрядных организаций, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе администрации.

Масштабная чистка пройдет по следующим адресам:

- Адмирала Кузнецова;

- Аллилуева;

- Котельникова;

- мост на Баляева;

- Некрасовский путепровод;

- от остановки «Дальрыбвтуз» до Сабанеева;

- под мостом на пересечении Русской и проспекта 100-летия Владивостока;

- Прапорщика Комарова (от Уборевича до Алеутской);

- Пушкинская.

- развязка на Фирсова;

- район верхней остановки «Молодёжная»;

- Русская (со стороны автовокзала);

- Спиридонова (от остановки «Шепеткова» до «Луговая»);

- транспортное кольцо на Луговой;

- Фонтанная (от Уборевича до Океанского проспекта);

-Уборевича;

Автомобилистов просят прислушаться к информации. В то же время Владивосток до сих пор сковывают пробки из-за нечищенных дорог города.

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