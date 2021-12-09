Масштабный вывоз снега планируют грядущей ночью во Владивостоке на двух десятках улиц

Снег убирают и вывозят уже больше недели
Фото: Екатерина МАКСИМОВА
Во Владивостоке продолжается активная борьба с последствиями циклона. Городские службы продолжат вывоз мусора грядущей ночью, вновь привлекут дополнительные силы подрядных организаций, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе администрации.
Масштабная чистка пройдет по следующим адресам:
- Адмирала Кузнецова;
- Аллилуева;
- Котельникова;
- мост на Баляева;
- Некрасовский путепровод;
- от остановки «Дальрыбвтуз» до Сабанеева;
- под мостом на пересечении Русской и проспекта 100-летия Владивостока;
- Прапорщика Комарова (от Уборевича до Алеутской);
- Пушкинская.
- развязка на Фирсова;
- район верхней остановки «Молодёжная»;
- Русская (со стороны автовокзала);
- Спиридонова (от остановки «Шепеткова» до «Луговая»);
- транспортное кольцо на Луговой;
- Фонтанная (от Уборевича до Океанского проспекта);
-Уборевича;
Автомобилистов просят прислушаться к информации. В то же время Владивосток до сих пор сковывают пробки из-за нечищенных дорог города.
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