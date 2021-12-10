Водитель на Prius насмерть сбил пешехода, внезапно выбежавшегося на трассу во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, autogarant.vl

В социальных сетях Владивостока появилась шокирующая информация: на улице Бийской, 6, в 30 метрах от наземного пешеходного перехода водитель на Toyota Prius сбил насмерть пешехода. Как выяснила в местном паблике "Комсомольская правда - Владивосток", житель на проезжую часть выбежал внезапно.

На место оперативно прибыли медики и подтвердили смерть потерпевшего. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Специалистам стоит установить, кто виновен в обстоятельстве: вполне вероятно, что серьезная ответственность грозит самому водителю. Процесс занимает достаточно времени.

В комментариях большинство приморцев считают, что причина трагедии в спешке жителя. Часть жителей призывают не лениться пользоваться пешеходными зонами, чтобы пересекать проезжую часть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03