Если бы не снимали на телефон, спасли бы: лед унес жизни нескольких рыбаков в Приморье

"Краун", провалившийся в Надеждинском районе. Фото: dpskontrol125rus

Несмотря на предупреждения МЧС и спецслужб рыбакам, несколько трагедий развернулись в Приморье. Под лед ушел накануне Toyota Crown в Надеждинском районе, а на реке Артемовке (Шкотово) два рыбака утонули. Ушли под лед.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" сообщили в соцсети. Мужчина провалился под лед на Артемовке, Двое других побежали его спасать, но в итоге вода унесла жизни первого рыбака и одного из спасателей. Выжил только один человек.

- Если бы люди не снимали на телефоны, удалось бы спасти как минимум одного из рыбаков, - написал житель в соцсети, прояснившийся ситуацию.

Что касается экипажа Toyota Сrown, по предварительной информации, никто не пострадал. Автомобиль ушел под воду на одном из водоемов Надеждинского района.

ОБНОВЛЕНИЕ. Ситуацию на реке Артемовке прокомментировали в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Как сообщили спасатели, под лед провалился мужчина 1950-года рождения, когда возвращался с рыбалки к автомобилю. Водолазы ведут поиски утонувшего.

- Прибывшие сотрудники МЧС России провели поиски провалившегося рыбака, осмотр береговой черты и разведку ледового поля поиск результатов не дал. Сегодня утром к месту происшествия была направлена водолазная группа из числа спасателей МЧС России, для поиска утонувшего рыбака. На данный момент поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе МЧС.

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