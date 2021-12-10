Полгода село Полыниха в Приморье было оторвано от краевого центра

В селе проживают 77 жителей. Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мост через реку Уссури в селе Полынихе прокуроры признали непригодным. Жители больше полугода избегали проезда по нему, фактически оставаясь без транспортного сообщения с краевым центром. Прокурор внес представление главе округа: подвесной мост отремонтируют, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Из-за шторма в июне 2021 года мост обрушился, 77 жителей остались без связи с цивилизацией.

- Прокурор района в суд предъявил исковое заявление о возложении на администрацию Чугуевского муниципального округа обязанности привести мостовое сооружение в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе.

Исполнение проконтролирует прокурор.

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