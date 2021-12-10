Билет на рейс Москва-Владивосток стал самым дорогим в России в 2021 году

Из архива КП Фото: Дарья АСЛАМОВА

Туристический сервис авиабилетов tutu.ru привел список самых дорогих авиабилетов, купленных на территории России в 2021 году. Лидируют два билета - они куплены во Владивосток, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" у агентства.

Среди российских маршрутов возглавили рейтинг билеты из Москвы во Владивосток, который обошелся жителю в 207 361 рубль (туда-обратно) и перелет из Мурманска во Владивосток (туда-обратно), на который потратили 206 653 рублей.

На третьем месте - билет по направлению Москва-Хабаровск за 192 052 рубля.

Ценообразование у авиакомпаний зависит от множества факторов. Во-первых, компании намеренно ограничивают количество билетов по низким ценам, во-вторых, стоимость зависит от сезона, наконец, варьируется цена от топливных сборов, а они зависят от роста цен на техобслуживание, биржевых колебаний стоимости топлива.

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