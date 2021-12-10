Владивосток может стать базовым интернациональным портом маршрута "Севморпуть"

Порт "Первомайский" во Владивостоке. Из архива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На форуме "Логистика через Дальний Восток: новые вызовы и системные проблемы" обсудили перспективы Приморья стать морскими воротами мирового уровня, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

Специалисты отмечают, что пандемия была масштабным вызовом: подорожали перевозки в Европу через Суэцкий канал. Из-за этого востребованным стал маршрут по Транссибу на запад из Дальнего Востока. В связи с этим губернатор отметил, что Приморье может стать выгодным пунктом перевалки и транспортировки: как по ж/д путям, так и морю.

- Приморье — самый выгодный регион для Российской Федерации, самое лучшее окно по транспортировке грузов. Здесь есть и незамерзающие порты — это немаловажный фактор для контейнеровозов неледового класса, которые в общем-то и оперируют во всем мире, здесь железная дорога, поэтому, конечно, здесь есть возможности портовые, - сказал Кожемяко.

Ключевым звеном может стать Владивостокский морской порт (ВМТП). Представители группы FESCO cообщили на форуме, что Владивосток может стать базовым портом для Северного морского пути (пролегает по акваториям Северного полярного моря, соединяет Тихий и Атлантический океаны).

- FESCO вместе с Росатомом заключили договор о том, что на базе ВМТП будет развиваться и строиться Востоный транспортно-логистический узел, и, соответственно, наш порт будет именно базовым портом для Северного морского пути, - рассказала Елена Казарина, директор коммерческого отдела ВМТП.

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