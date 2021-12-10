Олег Кожемяко: рекордный миллион квадратных метров жилья сдадут в Приморье

Из архива КП Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рекордный миллион квадратных метров жилья сдадут в Приморском крае в 2022 году, планируют власти края. Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала в пресс-службе краевого правительства. Пленарное заседание прошло с губернатором края Олегом Кожемяко.

- В прошлом году, при плане в 500 тысяч, мы сдали 650 тысяч квадратных метров, в этом году мы сдаем 800 тысяч, на следующий год мы выходим на показатель - 1 миллион, - сказал глава Приморья.

Одной из ведущих задач для края остается снижение цен на жилье. В 2023 году для 3 тысяч семей недвижимость сдадут по программе "Арендное жилье". Они предназначены для работников бюджетной сферы и молодых специалистов.

- Здесь есть как раз пример, когда, получив жилье в аренду, в последующем оформив ипотеку, человек связывает себя с Дальним Востоком минимум на 10-15 лет, - уточнил Олег Кожемяко.

В ДФО при этом хотят к 2024 году сдавать по 3,3 миллиона квадратных метров в год, уточнил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Приморье - лидер Дальнего Востока по сдаче жилья. А строить нужно больше, считает Кожемяко, чтобы сдержать рост цен на квартиры.

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