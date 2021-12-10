Все затянуло зловонным смогом. В Кавалеровском районе Приморья дымятся горы отходов

Фото: принтскрин видео, otvprim.ru

В Кавалеровском районе Приморья тушат пожар на мусорном полигоне. Дым от горения отходов уже распространился на всю территорию муниципалитета, поселки поблизости.

На пожар пожаловались еще 26 ноября. Тушить его обязан был владелец земельного участка, но сейчас стихия разогналась.

В рамках обсуждения ЧС в районной администрации разработали план: для тушения привлекут дополнительные силы и технику.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде - Владивосток", в тушении данного пожара задействованы силы краевой противопожарной службы и администрации муниципального района, подтвердили в ГОЧС.

- Смог висит до поселка Дальнереченский. Все у нас в дыму, - рассказал местный житель.

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