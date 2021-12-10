Глава Надеждинского района Рустям Абушаев оставил должность

Рустям Абушаев. Фото: администрация Надеждинского района

Рустям Абушаев покидает свой пост. Он занимал должность главы Надеждинского муниципального района, а 10 декабря подписал увольнение по собственному желанию, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в краевом правительстве.

О причинах отставки не сообщили, однако в социальных сетях рассказывают, что отставка может быть связана со сменой кресла. Предполагается, что Абушаеву предложили должность мэра Большого Камня. При этом сведений об увольнении нынешнего главы города Александра Андрюхина нет.

Рустям Саитович Абушаев родился в 1984 году в Пензенской области. Окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт, а затем ВГУЭС (Юриспруденция). Награжден медалью Минобра "За отличие в военной службе III степени, в 2018 году получил грамоту ГУ МЧС за спасение людей и имущества при наводнении.

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