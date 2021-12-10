Почти 50 выездов совершили специалисты с общественными наблюдателями во Владивостоке за год

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

В администрации Владивостока подвели итоги года по работе с общественными наблюдателями. За весь год, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток» в пресс-службе мэрии, почти 50 выездов совершили специалисты с неравнодушными горожанами. За это время с подачи наблюдателей устранили нарушения при ремонте дорог, переходов.

Встреча с подведением итогов произошла накануне, 9 декабря, в присутствии главы города Константина Шестакова. В сентябре создали рабочую группу «Дороги ВЛ» с общественными наблюдателями – для оперативного диалога.

- Первой точкой нашего внимания стали переходы возле школ. Например, зафиксировали разрушение повреждённого ограждения мостового перехода на Адмирала Юмашева. Нас услышали, заявка была отработана уже на следующий день. Не все сигналы, к сожалению, решаются так быстро, но ответы на свои запросы получаем оперативно, - сообщили в пресс-службе.

Всего 37 пешеходных переходов после сообщений наблюдателей было обследовано за год, сообщил глава управления дорог и благоустройства Николай Зайцев. Он добавил, что в 2022 году планируют 98 светофоров краевой столицы оснастить «умным» оборудованием. Изменится и подход к нанесению разметки на участки дорог: она будет из холодного пластика (сохраняется 2-3 сезона).

Обсудили и животрепещущую тему: снежный циклон, посетивший край 30 ноября. На вопрос о том, можно ли увеличить количество автобусов в непогоду, ответил Константин Шестаков:

- Мы готовы обсудить ваше предложение и рассмотреть возможность внести такие поправки в новые контракты, которые будут подписываться летом 2022 года. Не исключено, что юридически прописать дополнительный выход автобусов в рамках режима ЧС можно. Обязательно обсудим со специалистами, - сказал он, добавив, что сейчас это не предусмотрено.

За 2021 год почти 50 выездов совершили наблюдатели со специалистами – это помогло выявить замечания и предложения по региональным проектам. Глава города отметил, что такой формат работы позволяет сделать проекты безопаснее и удобнее: детские сады, скверы, школы и другие объекты ремонта.

- Позвольте выразить благодарность за ваше активное участие в реализации проектов и весомый вклад в общее дело, - добавил мэр.

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