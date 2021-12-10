ДВНПС одобрил предложения Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота по сохранению запасов минтая

Повышение селективности орудий положительно отразится на восстановлении запасов минтая

Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал предложения Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота по повышению селективности орудий лова и освоению квоты минтая, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на Fishnews.

Предложения озвучил на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке вице-президент АСРФ Сергей Карякин. Он обратил внимание на прогнозируемое сокращение запаса минтая в северной части Охотского моря в сезон «А».

- Запас характеризуется низкой численностью рыбы предпромыслового размера. Для сохранения или увеличения объема добычи недостаточно поколений трех-четырехлетнего минтая. Практика промысла и данные наблюдателей говорят о большом объеме уловов молоди. Доля прилова молоди зачастую находится на максимально допустимом уровне в 20%, — отметил представитель ассоциации.

В связи с этим он предложил отраслевой науке совместно с рыбохозяйственными организациями сформировать до 1 марта 2022 года новые требования к селективности траловых мешков. Апробацию новых норм предполагается начать с 2023 года.

Также вице-президент АСРФ предложил совету рассмотреть возможность совместного освоения общего допустимого улова (ОДУ) минтая как единого запаса в трех подзонах: Северо-Охотоморской, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской.

- Несмотря на разделение ОДУ по районам, запас минтая Охотского моря признается наукой как единый. При этом статистика промысла за последние 10 лет демонстрирует самое высокое освоение в Северо-Охотоморской подзоне — 90%, в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, в которых разрешено совместное освоение — на уровне 60-70% от ОДУ, — подчеркнул Сергей Карякин.

Участники научно-промыслового совета поддержали предложение АСРФ по селективности промысла, а вопрос об освоении квоты по трем подзонам вынесли на рассмотрение минтаевого спецсовета. Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии рекомендовано провести необходимые научные исследования и в возможно короткие сроки представить результаты.