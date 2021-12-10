Во Владивостоке асфальтируют дороги перед зимой на сопке Бурачка и на Русском острове

Благоустройство дороги к бухте Боярин Фото: Администрация Владивостока

Дорожники начали укладывать асфальт к новой видовой площадке на сопке Бурачка во Владивостоке, а дорогу к бухте Боярина на острове Русском укладывают заново., выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе мэрии.

Покрытие у сопки Бурачка появится на городской дороге, ведущей к площадке, и на парковке. Асфальтируют от улицы Терешковой. В мэрии подчеркнули, что это позволит сделать маршрут на сопку более комфортным, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Для пешеходов здесь появятся тротуары. К слову, в следующем году власти продолжат благоустройство площадки.

Общая протяженность участка дороги, который необходимо возвести подрядчику к бухте Боярин, составит 5 километров. Грунтовая дорога в ненадлежащем состоянии, покрытие появится от района базы отдыха «Белый лебедь», далее по улице Кронштадтской по направлению к бухте Боярин

- Этот участок дороги вызывал у автолюбителей большие вопросы. Сейчас мы проводим его ремонт. Для отвода воды нарезаем кюветы, монтируем перепускные трубы, слабый грунт меняем на скальный, - сообщили в управлении дорог и благоустройства.

В следующем году восстановление дорожного полотна на участке продолжится.

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