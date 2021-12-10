Масштабная уборка снега пройдет во Владивостоке, автомобилистов просят убрать авто - адреса

Из архива КП Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке продолжают ликвидировать последствия снегопада, прошедшего 30 ноября. "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в пресс-службе мэрии, что предстоящей ночью снег будут вывозить со следующих адресов:

- Адмирала Фокина;

- Сабанеева;

- Некрасовский путепровод;

- Спиридонова;

- Адмирала Кузнецова;

- Фирсовская развязка;

- Транспортная развязка в районе 38 школы;

- Транспортная развязка в районе остановки "Некрасовская";

- Народный проспект;

- Транспортная развязка "Площадь Луговая";

- Район остановки "Универсам"

- Район Дома молодёжи.

Дорожная служба Владивостока просит автомобилистов не парковать транспорт по указанным адресам.

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