Масштабная уборка снега пройдет во Владивостоке, автомобилистов просят убрать авто - адреса

Из архива КП
Фото: Екатерина МАКСИМОВА
Во Владивостоке продолжают ликвидировать последствия снегопада, прошедшего 30 ноября. "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в пресс-службе мэрии, что предстоящей ночью снег будут вывозить со следующих адресов:
- Адмирала Фокина;
- Сабанеева;
- Некрасовский путепровод;
- Спиридонова;
- Адмирала Кузнецова;
- Фирсовская развязка;
- Транспортная развязка в районе 38 школы;
- Транспортная развязка в районе остановки "Некрасовская";
- Народный проспект;
- Транспортная развязка "Площадь Луговая";
- Район остановки "Универсам"
- Район Дома молодёжи.
Дорожная служба Владивостока просит автомобилистов не парковать транспорт по указанным адресам.
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