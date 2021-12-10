Владивосток снова сковали 9-балльные пробки

Владивосток сковали 9-бальные прпобки. Фото: Милана СОКОЛ

Движение на дорогах Владивостока вновь огорчает автолюбителей. Вечером город вновь сковало 9-балльными пробками.

По данным онлайн-карт, наибольший затор наблюдается в Ленинском и Первомайском районах. Также стоит центр. Дороги по Светланской и Некрасовской улицы окрашены в бордовый цвет. Ну, и по традиции, пробки сковали проспект 100-лет Владивостока, Некрасовский путепровод и улицу Некрасовскую. Также в красный окрашен и Золотой мост, судя по всему, там машины стоят в обе стороны.

Увы, заторов не удалось избежать и спустя десять дней после сильного снегопада, который обрушился на дальневосточную столицу еще 30 ноября.

данные онлайн карт.

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