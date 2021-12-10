Историческое здание в центре Владивостока продают за рубль

"Недоснесенный" исторический дом на Луцкого,8 продают за рубль. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Трехэтажное историческое здание в центре Владивостока выставили на торги за символическую цену в один рубль. Правда, возможному покупателю строения по ул. Луцкого, 8 придется выложить еще не менее 10,3 миллионов рублей за землю под зданием, а также серьезно потратиться на восстановление объекта культурного наследия.

На торги земельный участок площадью 1016 квадратных метров и стоящее на нем здание площадью 483 квадрата выставили еще 15 октября. Инициатор в лице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края ждет заявок от потенциальных покупателей до 24 декабря.

Стоит сказать, что у здания по улице Луцкого,8 достаточно интересная история. В 2008 году, когда у властей только появились планы построить к саммиту АТЭС мост через бухту Золотой Рог (ныне Золотой мост), тогда еще жилой дом и еще ряд соседних домов на улицах Суханова и Всеволода Сибирцева решили снести, как мешающие возведению вантового сооружения.

Ряд из намеченных к сносу домов действительно расселили и сравняли с землей, а вот с домом на Луцкого у чиновников возникли непредвиденные проблемы.

Сначала против принудительного выселения взбунтовались жильцы, но это чиновников не остановило – в 2009 году строение изъяли в муниципальную собственность. Но когда уже готовились сравнять здание с землей вдруг выяснилось, что делать этого категорически нельзя, так как оно является объектом культурного наследия (в соответствующем реестре числится как объект культурного наследия регионального значения «Дом военного ведомства постройки начала ХХ века).

Чиновники на нарушение закона не пошли, проект строительства моста скорректировали, а «несносимый» дом с историческим прошлым попросту бросили на произвол судьбы. Со временем некогда нормальный жилой дом превратился в очередную городскую «заброшку».