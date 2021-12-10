Окунуться «Из зимы в лето» могут жители Владивостока

9 декабря 2021 года в арт-галерее «Централь» (Владивосток, улица Светланская, 11) начала работать выставка «Из зимы в лето» (0+). В экспозицию вошли лучшие работы студентов художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств, созданные на пленэре прошедшим летом. Открытие выставки состоялось при непосредственном участии Молодежного совета и волонтеров-активистов Управления Росреестра по Приморскому краю, представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей в АТР, Экосистемы недвижимости «Метр квадратный» и ряда других организаций.

С приветственным словом выступил руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий.

– Мы очень рады возможности поддержать молодые таланты, ведь завтра нам всем уже совместно с ними предстоит делать наш край еще более привлекательным, а жизнь здесь – более комфортной и интересной: одни это делают, решая государственные задачи, другие – развивая бизнес, а третьи – прославляя в своих работах красоту Приморья, – отметил Евгений Русецкий.

По видеосвязи гостей выставки приветствовал начальник Управления международного сотрудничества, информационной политики и специальных проектов Росреестра Сергей Дуброва.

– Росреестр всегда рад поддержать творческие начинания и молодые таланты. Благодаря этой выставке у ребят есть возможность проявить себя, а у жителей Владивостока – прекрасная возможность немного отвлечься от забот и полюбоваться пейзажами родного края, тем более что зимой зачастую хочется окунуться в воспоминания о теплых днях минувшего лета. Приморье – уникальный уголок России, и главное его богатство – удивительная природа и душевные, отзывчивые люди, – это я знаю не понаслышке. От души хочу пожелать нашим молодым художникам вдохновения, новых побед на творческом фронте, а всем приморцам – развития и процветания родного края, – сказал Сергей Дуброва.

Надо отметить, что «Из зимы в лето» – не обычная выставка, а традиционная выставка-конкурс: с 2006 года кафедра живописи и рисунка Дальневосточного государственного института искусств выбирает лучшие графические и живописные пленэрные работы. Этим летом молодые художники и их руководители Илья Бутусов, Наталья Попович, Илья Обухов, Александр Енин посетили и запечатлели побережье поселка Славянка в Приморском крае, заповедные места острова Аскольд, написали морские натюрморты и пейзажи бухты Емар, портреты молодых дальневосточников. Выставленные работы посоревнуются между собой в двух номинациях: графика и живопись. Победители получат денежное вознаграждение и звание лауреата, остальные участники конкурса – памятные дипломы.

– Выставка-конкурс пленэра для молодых художников – это вход в профессию через выставочную историю, – отметила декан художественного факультета ДВГИИ Наталья Попович. – Конкурс всегда будет стимулом к дальнейшим творческим свершениям, покажет лучшее и обратит внимание художественного сообщества на новые талантливые имена.

Вернисаж собрал немало почетных гостей города и края. С приветственным словом выступили начальник управления международных связей администрации Владивостока Юрий Журавель, директор межрегионального фонда молодежных инициатив «Татьянин день-Приморье» Олеся Некрасова.

На вернисаже присутствовали представители дипломатического корпуса города Владивостока во главе с первым секретарем представительства министерства иностранных дел Российской Федерации во Владивостоке Игорем Лапицким, который также поздравил собравшихся с открытием выставки. Свои видеообращения передали представители Китайской Народной Республики, Республики Корея, США.

Работа выставки продлится до 20 января, и попасть на нее можно будет ежедневно с 10 до 19 часов (вход свободный).

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