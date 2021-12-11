Воздух в Приморье в субботу, 11 декабря, прогреется до +9 градусов

Фото: Анна СОБОЛЬ.

В субботу, 11 декабря, Приморский край окажется во власти поля пониженного давления. По прогнозам синоптиков, в регионе сегодня облачно, туманно, местами ожидается небольшой снег. Специалисты отмечают, что на дорогах гололедица. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице без осадков. Ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до трех градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также без осадков, на дорогах местами скользко. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада. Температура воздуха +1...+3°C.

В Находке на порядок теплее – до 6 градусов тепла. Ветер умеренный северо-западный, без осадков.

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