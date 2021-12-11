В Приморье из-за непогоды нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами

Фото: instagram.com/administration_dalnegorsk/

Жители Приморского края не могу уехать из Кавалерово. Причиной тому стали неблагоприятные условия. Перевал закрыт, автобусы не выпускают из автовокзала. Подробнее – в материале «Комсомолки».

О том, что автобусы застряли на автостанции, «Комсомольской правде – Владивосток» стало известно из социальных сетей.

- Ребёнок в автобусе на вокзале Кавалерово полночи уже стоит. Говорит, не выпускают автобусы ни в один конец, - написал подписчик паблика administration_dalnegorsk.

Как удалось выяснить корреспонденту чуть позже, ночью в этом районе прошел сильный дожь. Утром из-за низких температур дорога покрылась льдом, бонусом к этому выпало немного снега. Кавалеровский перевал превратился в опаснейшую трассу, в связи с чем проезд для автобусов по нему стал недоступен.

- Мы проехали, три грузовика ушли на обочину, перевал опасный, там не скользко, а слякоть, машина как корова, - сообщают очевидцы.

Между тем, приморцы, ставшие заложниками ситуации, попытались выяснить, когда автобусы выпустят на линию. На автовокзале Кавалерово точного ответа не дали.

- Узнавали, сказали, до обеда не выпустят никого ещё, - пишет подписчица паблика.

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