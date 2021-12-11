Шестеро приморцев скончались от коронавируса в Приморье за последние сутки

Фото: МАКЕЕВ Иван.

За прошедшие сутки с 10 по 11 декабря в Приморье коронавирусом заразились еще 463 жителя Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», только за последние сутки от опасного недуга в Приморье скончались шестеро местных жителей. Всего за время властвования пандемии в крае погибли 1454 человека.

За сутки заразились 463 человека, что на три больше показателя прошедших суток. Всего в крае на данный момент заболели 93 079 приморца, а выздоровели – 78 730 человек.

Прививку успели получить 848 102 жителя региона.

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