«Жена нашла машину любовницы, мстит»: во Владивостоке неизвестные исписали авто нецензурными оскорблениями

Фото: instagram.com/fatalityvdk_stop_svin/

Весьма необычная публикация появилась в местных социальных сетях Владивостока утром субботы, 11 декабря. Для владелицы автомобиля, ставшего звездой «Инстаграма» утро выходного дня вряд ли стало добрым. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Где точно стоит машина – авторы поста не указали. Однако фотографии прикрепили. На снимках – серебристая малолитражка марки Toyota Vitz. И все бы ничего, вот только выглядит авто не совсем обычно.

Судя по всему, ночью неизвестные изрисовали транспорт разноцветным спреем в баллончиках. Художники не стеснялись и нанесли на кузов автомобиля нецензурные оскорбления, свидетельствующие о разгульном образе жизни хозяйки «Витса». Дополнением стали изображения мужского полового органа на стеклах машины. Отмывается ли спрей – пока неизвестно.

Фото сразу же облетело все местные владивостокские социальные сети. В комментариях шутят, что это проделки чьей-то разъяренной жены.

- Может, жена нашла машину любовницы мужа, вот и мстит, - поделились мнением приморцы.

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