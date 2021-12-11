Ночная погоня во Владивостоке обернулась смертельной аварией

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Минувшей ночью в дальневосточной столице произошла авария, унесшая жизни двоих приморцев. По предварительной информации, водитель иномарки уходил от погони, не справился с управлением и слетел с косогора во двор. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в ночь с пятницы на субботу, 11 декабря в 03:00 часов. По информации от пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, водитель авто марки Subaru Forester двигался со стороны улицы Светланская в направлении Калинина. В какой-то момент рулевой не справился с управлением авто и вылетел с трассы во двор жилого дома, где возле здания стоял припаркованный авто марки Honda Odyssey.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Форик» опрокинулся набок, попутно задев «Одиссей». Оба авто получили кузовные повреждения, а «Субару» и вовсе превратился в консервную банку. Удар был такой силы, что двое из трех членов экипажа Subaru Forester скончались на месте от полученных травм. Третий участник аварии, доставлен в реанимацию с травмами различной степени тяжести.

Очевидцы рассказывают, что столкновению предшествовала погоня. Разгоряченный водитель иномарки уходил от преследования сотрудников ДПС. Также, по предварительной информации, экипаж «Субару» находился в нетрезвом состоянии.

- Пьянь летела, уходила от погони. Два трупа, - пишут приморцы под фото с места варии в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили, что по факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований.

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