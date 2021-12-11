Во Владивостоке сносят еще один нежилой барак, признанный аварийным

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

В субботу, 11 декабря, в дальневосточной столице приступили к демонтажу ветхого здания. Барак на улице Щитовая, 25а начали сносить, а жильцов, которые получили компенсацию, уже расселили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дом на Щитовой признали аварийным, а это значит, что теперь здание подлежит к сносу. Собственно этим специалисты и начали заниматься в выходной день. На объекте работает экскаватор, который сносит двухэтажных барак. Как только конструкцию полностью разрушат, начнётся вывоз строительных отходов.

- Работы идут по плану. Ориентировочно они займут до пяти дней, включая очистку территории после демонтаж, - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Оглоблин.

Причину временной отмены операции специалисты тоже озвучили Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/online/news/4550955/

За последние несколько месяцев это уже далеко не первый барак, который сносят во Владивостоке. Ранее были убраны дома на Трудовых Резервов, 9а, Дальзаводской, 13 и 60 лет ВЛКСМ, 3. Всего в уходящем 2021 году специалисты расселили шесть домов на улицах 60 лет ВЛКСМ, 3, Шилкинской, 30, Дальзаводской, 13, Трудовых Резервов, 9а, Щитовая, 25а и Уткинской, 42.

- Все дома были признаны ветхими и аварийными, а собственники квартир таких домов выбрали либо финансовую компенсацию, либо готовые квартиры. В списке ещё довольно много объектов, поэтому эту работу продолжим и в следующей году, - сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе мэрии.

Причину временной отмены операции специалисты тоже озвучили Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/online/news/4550955/

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